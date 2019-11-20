Volkswagen показал седьмой электрический концепт – семейный универсал

Немецкий концерн Volkswagen представил седьмой концептуальный автомобиль своей «электрической» серии ID. Вслед за хетчбэком, седаном, кроссовером, SUV, микроавтобусом и спорткаром будущий модельный ряд электромобилей VW пополнилcя семейным универсалом Space Vizzion.

Самой примечательной особенностью нового электромобиля, по информации Volkswagen, можно считать его выдающиеся аэродинамические характеристики. Благодаря тому, что электрические моторы гораздо компактнее традиционных двигателей на «ископаемом» горючем, у дизайнеров появилась возможность использовать освободившееся место для улучшения аэродинамики. В результате капот и решетка радиатора превратились в аэродинамические элементы, перенаправляющие воздушные потоки таким образом, чтобы они лучше обтекали автомобиль и не создавали завихрений. Фактически капот превратился в переднее антикрыло, по функциям похожее на аналогичные элементы в спорткарах. В результате коэффициент аэродинамического сопротивления довольно габаритного «семейного» универсала удалось снизить до 0,24 (такой же, как у Tesla Model S и Toyota Prius).

Это положительно сказалось на таком важном показателе, как пробег на одном заряде. Для ID. Space Vizzion с его 82-киловаттной батареей и мощностью электромоторов в 335 лошадиные силы это расстояние составляет солидные 590 километров. При этом динамика «семейного универсала» более походит на динамику спорткара, разгон до сотни занимает всего 5,4 секунды. Максимальная скорость составит всего 180 км/ч, чего вполне достаточно для комфортного автомобиля, предназначенного для перевозки всей семьи.





Салон концепта Space Vizzion одновременно и традиционен, и инновационен. Он отделан так называемой AppleSkin — искусственной кожей на основе растительных материалов, например отходов от производства яблочного сока. Приборной панели как таковой нет — минимальная информация выводится на небольшой дисплей перед водителем, остальное проецируется прямо на ветровое стекло в режиме «дополненной реальности». Кроме того, посередине передней панели расположен 15-дюймовый дисплей, с которого регулируются все системы электромобиля.

На презентации в Лос-Анджелесе было заявлено, что концепт Volkswagen ID. Space Vizzion «демонстрирует облик серийной версии» электромобиля, старт производства которого намечен на конец 2021 года. Причем для Европы, Северной Америки и Китая будут выпускаться разные варианты.