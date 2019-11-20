Взятка 19 млн отправила в СИЗО оперативника экономической полиции Петербурга

В Петербурге повторно рассмотрено ходатайство следствия о мере пресечения оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Кирилла Лисового. Его отправили под стражу по делу о посредничестве во взяточничестве.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 20 ноября, Лисовой отправлен в СИЗО-1 до 24 декабря 2019 года.

Месяц назад Октябрьский райсуд отпустил оперативника без меры пресечения за отсутствием оснований ограничивать его свободу, ходатайство ГСУ СК Петербурга фактически сочли необоснованным.

В этот раз его рассматривала судья Санкт-Петербургского городского суда Майя Вергасова. Что побудило ее пойти навстречу следствию и прокуратуре, осталось тайной, так как слушание Вергасова провела за закрытыми дверями, выставив в коридор слушателей.

Лисовой является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 291.1 УК. По версии следствия, оперативник участвовал в передаче 19 млн рублей для сотрудников ГУ МВД, которые могли повлиять на уголовное преследование бизнесмена Юнга.



