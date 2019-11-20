Чтобы спасти людей из горящего дома, гаишники вместо лестницы подогнали к стене грузовик

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции проявили находчивость, чтобы спасти людей из горящего дома.

Как пишет 20 ноября «Подмосковье Сегодня», в городе Щёлково (Московская область) инспекторы ДПС во время патрулирования заметили дым над многоквартирным домом. Они сразу передали информацию в экстренные службы и отправились туда.

В окне второго этажа они увидели двух мужчин, звавших на помощь. Не имея под рукой лестницы для эвакуации, инспекторы остановили проезжавшую мимо грузовую «ГАЗель» и припарковали её рядом со стеной дома. Жильцы получили «платформу» в виде кузова машины и спрыгнули на неё из окна.





Затем полицейские вывели из дома остальных людей. Причём в одной из квартир они расслышали шаги, но дверь никто не открыл. Старший лейтенант взломал дверь и нашёл пожилого мужчину, только что проснувшегося и с трудом передвигавшегося. Отогревали его в служебном автомобиле, рассказывают «Вести».

Таким образом все жильцы были эвакуированы.