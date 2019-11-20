Вопреки моде: Mini показал «городского истребителя» в 302 л.с.

Тюнинговое подразделение Mini 20 ноября представило специальную версию John Cooper Works GP с двигателем в 302 лошадиные силы. Это самая мощная версия культового автомобиля за всю историю существования бренда. Таких автомобилей будет выпущено всего 3000 штук.

Двухлитровый турбированный двигатель, которому в версии GP были добавлены еще 74 лошадиные силы, по сравнению с «обычной» JCW крутит передние колеса через механически блокируемый дифференциал и восьмиступенчатую коробку автомат, пишет 20 ноября Car and Driver. В результате автомобиль выстреливает до сотни за 5 секунд и развивает максимальную скорость свыше 260 км/ч.

Mini славится своей острой и точной управляемостью, недаром машинка заслужила прозвище «городской истребитель-перехватчик». Фактически Mini имеет геометрию карта, когда колеса расставлены «по углам», что придает ему дополнительную маневренность. Благодаря сочетанию мощного двигателя, малых габаритов и (в данной версии) облегченного веса в городском потоке новому «Мини Куперу» трудно будет найти равных.





И главное, этот Mini красив. Низкопрофильные колеса, сквозь диски которых видны огромные красные тормозные суппорты, боковые расширители арок и заднее антикрыло, окраска «серый металлик» с красными акцентами по бокам и на решетке радиатора – все это заставляет забыть, что форсированные затюнингованные спортивные «пожиратели бензина» уже почти вышли из моды.