В Петербурге выявили 13 финансовых пирамид и почти четыре десятка «черных кредиторов»

Отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России отчитался, что с начала года выявил в Петербурге 13 финансовых пирамид и 37 «черных кредиторов». Также обнаружены семь нелегальных форекс-дилеров и два таких же страховых брокера.

«Самое распространенное нарушение – это «черное кредитование». Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах – ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус МФО и продолжающих выдавать займы населению. Среди нарушителей также есть организации, которые оказывают псевдоломбардные услуги или выдают займы по залог ПТС, а также работают по схеме «обратного лизинга», – рассказала 20 ноября начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Алина Газалова.

На основании материалов, переданных в правоохранительные органы, уже возбуждено восемь уголовных дел (5 – о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), 2 - о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), 1 – о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).

За незаконную деятельность по выдаче потребительских займов предусмотрено наложение штрафа: для должностных лиц в размере 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц – 200- 500 тысяч рублей.

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы планируется внести поправки, предусматривающие специальную уголовную ответственность для нелегальных кредиторов и значительное увеличение штрафов, напомнила Алина Газалова.



