Экс-гендиректор Водоканала Целиков задержан после утренних обысков

Бывший генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков задержан после утренних обысков. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием».

По информации «Фонтанки», в результате оперативных мероприятий 20 ноября были задержаны двое: экс-глава Водоканала Евгений Целиков и руководительница юридического отдела ООО «Развитие и инвестиции» (РИИ) Марина Брюзгина. Она же является гендиректором ООО «Развитие и инвестиции Энергия».

Обыски по 40 адресам в рамках уголовного дела по причинению имущественного вреда прошли в Петербурге утром в среду. Следователи экономической полиции вошли, в том числе, в дома бывших директоров Водоканала – Феликса Кармазинова и Евгения Целикова, а также гендиректора ООО «Развитие и инвестиции» Алексея Малеева. Была обыскана машина Марины Брюзгиной.

«Фонтанка» подробно писала о коллизии, которая привлекла интерес Управления экономической безопасности ГУ МВД. В материалах следствия содержатся выводы о том, что Водоканал много лет переплачивал за электроэнергию своему поставщику РИИ; в счетах-фактурах якобы не указывалась полная раскладка по цене, делалось это с ведома руководства ГУП. Таким образом, предположительно, предприятие заплатило лишних 1,8 млрд рублей за 3 года. В 2019 году Целиков был отправлен в отставку, а контракт расторгнут. Сейчас Водоканал пытается взыскать деньги в арбитраже, РИИ в ответ подали иск на 7,7 млрд.



