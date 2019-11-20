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20.11.2019 19:44
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Пробежка с утяжелителями. На суде по отмене выборов в «Семеновском» посмотрели кино про кражу бюллетеней

На заседании по делу об отмене итогов выборов по участку №40 в МО «Семеновский» по иску кандидата в депутаты Александра Зайцева участники дела и суд просмотрели записи с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали пробежку возможного похитителя бюллетеней. Об этом 20 ноября сообщает корреспондент «Фонтанки» из Ленинского районного суда Петербурга.

Иск об отмене итогов выборов по участку №40 подал кандидат в депутаты от партии «Яблоко» Александр Зайцев.

На представленных суду записях с пяти разных камер было видно, как неизвестный человек бежит, прикрывая лицо от камер, с пачкой документов в руках. Кроме того, зафиксировано и его нахождение во дворе — с толстой сложенной стопкой листов в руках, которые напоминают бюллетени. Их из кабинета школы №522, где располагается избирательный участок, украли около 5 утра 9 сентября через окно на первом этаже. По версии истца, предположительно была осуществлена подмена бюллетеней. Как показали свидетели, в день выборов избирательная документация успела измяться, однако, когда документы позднее достали для подсчета, они якобы выглядели «ровными» и «гладкими». Сороковой участок, по их словам, единственный по сравнению с четырьмя другими по округу, который показал аномальные результаты.

«Избирательная комиссия в лице ее председателя Алихана Цороева заранее готовилась к фальсификациям, так как в нарушение закона бюллетени штамповались вплоть до обеда 8 сентября уже в процессе выборов, – прокомментировал Зайцев. – Цороев специально затягивал подсчет бюллетеней. А затем осознанно пошел на нарушение непрерывности подсчета бюллетеней. Следующим нарушением было то, что участок располагался на втором этаже школы, а не опломбированный сейф – на первом. Председатель, зайдя в кабинет с сейфом, никого туда не допустив, закрыл кабинет и уехал. Как выяснилось потом, окно заранее было открыто, и с подоконника были убраны цветы, чтобы воришка не шумел, залезая».


По словам представителя истца, в совокупности с другими доказательствами видеозаписи служат подтверждением невозможности установить итоги выборов.

Ответчик – ИКМО «Семеновский», а также заинтересованное лицо – ТИК №1 – утверждают, что представленные материалы не доказывают похищение бюллетеней. «Странная убежденность административного истца, что любая бумага белого цвета и бумага (формата) А2 является документом и обязательно бюллетенем. Исключительно так, и больше никакое иное здесь не может быть. Вообще человек мог бежать с подушкой. Я вот сейчас буду рассказывать, что это была подушка, что подушку украли, – заявил представитель ТИКа. – 5.08 (утра) в Адмиралтейском районе спокойно мог на пробежку выходить. И бегать вокруг. Кстати, на пробежке можно бегать с утяжелителями».

Ходатайство Зайцева о проведении экспертизы бюллетеней судья Александр Батогов оставил открытым. Свидетели, в свою очередь, показали, что бюллетени во время подсчета «шли» стопками – порядка сотни документов с галками за одних и тех же депутатов, еще сотня, где голоса отдавались вразнобой. Об этом на заседании рассказал Евгений Гусаров, член участковой комиссии с правом совещательного голоса.

Кроме того, Батогов отклонил ходатайство о вызове свидетеля Наталии Гутовской, завуча школы №522, которая находилась на участке с 8 утра 8 сентября до 7 утра 9 сентября и была понятой по делу о краже бюллетеней.

Следующее заседание суд назначил на 4 декабря.

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