Банк России: После лета граждане скупают валюту

Чистый спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув в пересчете на американские доллары 1,4 миллиарда, сообщает Банк России.

Совокупный спрос жителей страны на наличную иностранную валюту за месяц увеличился на 23 процента, превысив 4,2 млрд долларов, а совокупное предложение сократилось на девять процентов, до почти 2,9 млрд.

В коммерческих банках россияне купили долларов на 38 процентов больше, чем месяцем ранее, а евро — больше на 31 процент. Число операций покупки наличной валюты выросло на 14 процентов, до 2,2 миллиона сделок, а средний размер покупки увеличился на 19 процентов, до 1114 долларов.

Продажи долларов и евро банкам сократились одинаково — на 23 процента. Сделок зарегистрировано меньше на 15 процентов (1,9 миллиона), а средний объем операции упал на 10 процентов, до 586 долларов. С валютных счетов, открытых жителями РФ в уполномоченных банках, в сентябре 2019 года физическими лицами было снято 1,8 млрд долларов, что на 9% больше, чем месяцем ранее.



