Забастовка в Финляндии может остановить паромы и грузовые суда

Бастующие в поддержку почтовиков моряки грозятся остановить движение грузовых и пассажирских судов под флагом Финляндии в понедельник, 25 ноября. Это значит, что из портов могут не выйти как минимум семь паромов.

«В случае если сегодня, 20 ноября, не будет достигнуто соглашение между профсоюзом и почтой Финляндии, то с 06:00 завтрашнего дня паромы под финским флагом перестанут брать на борт грузы. Это связано с тем, что с четверга к забастовке присоединяется персонал, обеспечивающий погрузку и распределение грузов на паромах. Это не коснётся приёма на борт легкового автотранспорта и пассажиров с автомобилями, – рассказали "Фонтанке" в пресс-службе финского паромного оператора Viking Line. – Если соглашение не будет достигнуто до понедельника, 25 ноября, то все моряки, состоящие в профсоюзе, присоединятся к забастовке. В профсоюзе состоит большинство сотрудников Viking Line. Паромы под финским флагом, которые прибудут, начиная с 06:00, в любой финский порт, останутся в этом порту вплоть до выработки решения».

При наиболее негативном развитии сценария с 25.11.2019 у Viking Line будут отменены следующие рейсы:





отправление парома Rosella в 07:30 по маршруту Мариехамн (Аландские острова) – Капельшер (Швеция),

отправление парома Amorella в 08:45 по маршруту Турку – Аланды – Стокгольм,

отправление парома Mariella в 17:15 по маршруту Хельсинки-Аланды-Стокгольм,

отправление Viking Grace по маршруту Турку – Стокгольм.

С 26.11.2019 – отправление Gabriella по маршруту Хельсинки – Аланды – Стокгольм. Если акция солидарности продолжится, то все последующие рейсы также будут отменены, пока сотрудники почты не договорятся с работодателем.

«Viking Line не является участником спора и, к сожалению, на решение профсоюза повлиять не может. Для Viking Line это обстоятельства непреодолимой силы, и мы сожалеем о возникшей ситуации и возможных неудобствах для наших пассажиров. Негативное развитие ситуации коснется не только пассажиров, но и приведет к значительным убыткам для Viking Line и грузоотправителей. Мы следим за развитием событий. Если акция солидарности затронет пассажирское сообщение, мы незамедлительно оповестим всех наших пассажиров о плане действий, вариантах переноса поездки на другие даты и возврате средств. Оповещение проводится, в том числе, на русском языке по электронной почте, смс, на сайте Viking Line и в социальных сетях», – заверили в компании.

В случае отмены рейсов всем пассажирам будет возмещена полная стоимость бронирования, включая все дополнительные услуги. Если поездка уже началась и будет прервана, то возвращается стоимость неиспользованной части поездки и трансфера на автобусе партнёрской компании, заверили в Viking Line. Тем, кто собирается в круиз, советуют оформить страхование путешествия.

Под флагом Финляндии ходят также пассажирские суда эстонского паромного оператора Tallink-Silja: Baltic Princess и Silja Serenade. В компании возможные отмены рейсов пока не прокомментировали.

С 25 ноября встанут и грузовые суда. Для Аландских островов, например, это фактически будет экономическая блокада. По подсчётам Ассоциации финской промышленности, остановка международного движения судов под финским флагом затронет треть внешней торговли Финляндии, пишет газета Iltalehti.





Работники почты Финляндии бастуют с 11 ноября – они недовольны условиями труда и зарплатой. Переговоры с работодателем через мирового посредника пока ни к чему не привели. В знак солидарности к ним присоединилось множество других профсоюзов из разных сфер. В частности, – из того, что может коснуться туристов, – работники компании общественного транспорта столичного региона HSL. Автобусы остановятся в следующий понедельник в 03.00 – акция продлится 24 часа.