Детский сад на Обводном канале оштрафовали за антисанитарию. Роспотребнадзор туда пришёл после вспышки дизентерии у детей

Заведующую 145-го детского сада в Адмиралтейском районе Петербурга оштрафовали за повторное нарушение санитарных норм. Учреждение проверили после вспышки дизентерии у малышей.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 20 ноября, заведующую Светлану Феклистову оштрафовали на 10 тысяч рублей, также финансовые санкции коснулись и юридического лица, с учреждения взыщут 101 тысячу рублей.

По данным СПАРК, плановую проверку детский сад №145 на Обводном канале проходил в апреле. Тогда специалисты Роспотребнадзора во всех цехах пищеблока зафиксировали отслоение краски на стенах, следы протечек. Разводы от влаги также заметили на потолке в двух группах.





В октябре в учреждении произошла вспышка дизентерии, заболели воспитательница и девять детей. Одну девочку госпитализировали в реанимацию.

Тогда у работников пищеблока дизентерийной палочки не нашли. Однако во время повторной проверки сотрудники Роспотребнадзора отметили ряд нарушений, среди которых некачественная уборка и отсутствие условий для соблюдения персоналом личной гигиены.