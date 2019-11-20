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20.11.2019 19:14
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Неожиданная развязка у «Экспофорума». Споткнувшийся о солдатские останки проект разморозили к 75-летию Победы

Аккурат в юбилейном мае 2020-го строители должны будут доделывать скандальную развязку Петербургского шоссе. Дорога отказывалась огибать воинские захоронения, теперь в обмен обещают мемориал.

Неожиданная развязка у «Экспофорума». Споткнувшийся о солдатские останки проект разморозили к 75-летию Победы

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Если продолжать с «завязками» и «развязками», можно сказать, что ремиссия длилась полтора  года. В марте прошлого года было сказано, что объект перепроектируют так, чтобы не тревожить павших. Резко выяснилось, что гости экономического форума, для которых изначально и спешили построить отворотку, как-то справляются и без нее. Однако не такие дауншифтеры оказались участники саммитов БРИКС и ШОС: их с кортежами ждут в Петербурге летом 2020 года, и им без развязки уже никак нельзя.

О том, что проект реанимируют, стало известно в понедельник, 18 ноября, когда бюджетно-финансовый комитет ЗакСа обсуждал поправки ко второму чтению городского бюджета. Помимо первой губернаторской поправки, о которой «Фонтанка» подробно рассказывала, Александр Беглов подал еще одну. Вопреки ожиданиям, она не относилась к субсидиям на перевозку пассажиров общественным транспортом:  Смольный решил, что и без этого удержится на уровне 50 – 55 рублей за разовый проезд. Зато 725 млн перекинули с закупки недвижимости на адресную инвестиционную программу КРТИ: речь идет о том, чтобы построить развязку с Петербургского шоссе на «Экспофорум» в районе Пулковки.

Вице-губернатор Евгений Елин, презентуя поправку, подчеркнул, что строиться придется в достаточно пожарном режиме — успеть надо к саммиту БРИКС, который назначен на лето 2020 года. Журналисты удивились, но процитировали и дали чиновникам еще пару дней на то, чтобы скорректировать позицию. 20 ноября поправки губернатора принимали в ЗакСе, и отдуваться пришел опять-таки Елин. Он отметил, что разговор вообще-то о двух развязках: о соединении Петербургского шоссе с Волхонским и собственно о съезде к «Экспофоруму». 

«Саммиты ШОС и БРИКС — это порядка 32 делегаций первых лиц, то есть как минимум 32 кортежа, – заявил вице-губернатор. – Нам надо обеспечить и безопасность для них, и комфорт для жителей. Мы не можем перекрыть все дороги… Нельзя, чтобы город трясло всякий раз, когда мы проводим экономический форум или большой саммит. Так что развязку мы будем делать и проектировать».


Развязка на «Экспофорум» – тот редкий объект адресной программы, в случае с которым финансовый вопрос интересует меньше всего. Напомним, на участке, который впоследствии отдали под строительство, военное захоронение нашли в 2011 году, через год поставили на учёт. Однако в Генплан оно не попало, и в 2017 году здесь начались работы; практически сразу наткнулись на человеческие останки, работы нехотя остановили. Вскоре конкурс на второй этап строительства был отменен, стало известно, что развязку будут перепроектировать. Скандал сам собой затих, а в 2019-м КРТИ признался, что отказался от объекта, так как не был найден приемлемый проектный вариант.


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По информации «Фонтанки», на идее спешно вернуть развязку в программу настаивает администрация президента; вероятно, этим объясняется, что городской КРТИ воздерживается от комментариев. Профильный вице-губернатор Эдуард Батанов на звонок не ответил, нет конкретики и у главы Пушкинского района Владимира Омельницкого. Так что главным спикером по трассировке опять же выступает Евгений Елин. По его словам, для начала Минобороны придется провести большой объем поисковых и изыскательских работ. «Министерство получило такое поручение, согласилось и займется всеми необходимыми работами по определению границ мемориальной зоны, перезахоронению со всеми необходимыми  почестями останков,  созданию соответствующего  мемориала, – говорит чиновник. – Тем самым мы сможем построить развязку, не затрагивая памяти погибших».

Из этого можно сделать вывод, что не развязка обойдет захоронения, а захоронения вынут из-под развязки «со всеми необходимыми почестями». С другой стороны, Елин же использовал слово «проектирование». «Фонтанка» позвонила вице-губернатору, чтобы уточнить этот вопрос. «Трассировка старая, но есть стартовое условие по созданию воинского мемориала», – заявил чиновник. 

Еще зимой 2018 года возникло предложение сдвинуть съезд на запад, чтобы пройти по границе участка. Соответствующая картинка, например, содержится в генплане:  участок с  останками там отнесен к рекреационной зоне Р-5, а рядом на зеленом фоне выделяется белая «петля» под развязку категории У. Однако сам по себе класс Р-5 не гарантирует никакую территорию от появления там дороги.


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В марте прошлого года сообщалось, что перепроектированием намерено заняться АО «Экспофорум». 20 ноября гендиректор КФЦ "Экспофорум" Сергей Воронков сообщил, что конгрессно-выставочный центр как заинтересованная площадка и часть инфраструктуры района принимает участие в рабочих группах правительства города, но не в перепроектировании. "Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» в качестве подарка Санкт-Петербургу оплатила проект транспортной развязки", – рассказал он. Однако слова КРТИ о том, что приемлемого проектного решения не найдено, можно считать диагнозом. Кроме того, с 2017 года ни одна новая трассировка не получала положительного заключения экспертизы, а в документации отмененного в итоге конкурса на строительство значится прежний проект, по которому между Пулковкой и Шушарской дорогой должно идти полноценное строительство. 


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По данным «Фонтанки», командиру 90-го поискового батальона ЗВО Владимиру Мансурову пока не поступало распоряжений от Минобороны готовить перезахоронение. Но даже с приказом Москвы эта задача технически трудновыполнимая – настолько громадна площадь с останками. Если добавить к этому сроки и грядущую зиму, к 9 Мая перенести кладбище не под силу даже десантникам. При этом благоустройство двух захоронений (с учетными номерами № 282 и 386) к маю действительно запланировано. Во внутренних документах значится формулировка: «Этап 2.2 транспортной развязки на КВЦ «Экспофорум» в районе р. Пулковки и увековечения памяти погибших при защите Отечества военнослужащих Красной армии, обнаруженных в границах указанной развязки».

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

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