Иран попросит у России кредит на $ 5 млрд

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан 20 ноября сообщил журналистам о намерении обсудить в ходе визита в Москву вопрос о предоставлении Тегерану кредита в размере $ 5 млрд.

Ранее в среду иранское посольство в РФ сообщило, что министр посетит в четверг, 21 ноября, Москву, где у него запланирована встреча с главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В дипмиссии также отметили, что встреча Ардаканиана и Новака запланирована в рамках заседания межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству.

Иранское агентство Tasnim отмечает, что российские власти согласились выделить Ирану кредит на вышеупомянутую сумму на совместные инфраструктурные проекты, пишет ТАСС.

Ряд экспертов отмечают, что визит Ардаканиана пройдет на фоне протестных акций, начавшихся в Иране после объявления о повышении цен на бензин в стране на 50% – до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $ 0,13).

Напомним, президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани пообещал вернуть доступ к Интернету в стране после трёх дней отсутствия связи из-за массовых протестов. Об этом 20 ноября сообщил руководитель аппарата президента Ирана Махмуд Ваези.



