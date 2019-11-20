Не везет так не везёт. В отношении матери шестилетнего "шумахера" возбудили ещё одно дело

Многодетной Агине Алтынбаевой, с младых ногтей прививающей своим отпрыскам практику вождения автомобиля, не везет второй день подряд. Следственный комитет по Республике Татарстан заявил о возбуждении ещё одного уголовного дела в отношении этой жительницы Набережных Челнов.

Напомним, накануне посадившая 6-летнего сына за руль жительница Татарстана заработала не только популярность в Сети, но и уголовное дело сразу по двум статьям. 29-летней Агине Алтынбаевой вменили оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Сегодня следователи сообщили о том, что Алтынбаеву подозревают в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, угрожающих его жизни.

"В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу о наличии в действиях подозреваемой признаков состава еще одного преступления, в связи с чем сегодня в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"), – говорится в сообщении.





До этого МВД по Татарстану оштрафовало женщину в административном порядке на 35 тысяч рублей.

Как ранее рассказывала «Фонтанка», мать четырех сыновей из Набережных Челнов разместила в соцсетях видеозапись того, как ее 6-летний сын ведет на большой скорости машину. Спидометр показывал 130 километров в час. Ранее навыками вождения хвастался другой ее ребенок.