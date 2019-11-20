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Общество
20.11.2019 18:38
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«Интернет подключат, если им не будут пользоваться в корыстных целях». Президент Ирана пообещал вернуть доступ в Сеть

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани пообещал вернуть доступ к Интернету в стране после трёх дней отсутствия связи из-за массовых протестов. Об этом 20 ноября сообщил руководитель аппарата президента Ирана Махмуд Ваези.

«Президент сказал, что Интернет скоро вернется в нормальное состояние, отметив, что комитет совета безопасности будет постоянно следить за ограничением Интернета и принимать определенные решения для безопасности страны», – сообщает информационное агентство Исламской Республики.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии пообещал вернуть Интернет, если им будут правильно пользоваться.

«Интернет будет подключен, как только появится уверенность в том, что в провинциях установилась спокойная обстановка, а Интернетом не будут пользоваться в корыстных целях», – цитирует высокопоставленного иранского чиновника РИА Новости.


Интернет в Иране отключили 17 ноября по указу Высшего совета нацбезопасности после того, как в ряде городов прошли стихийные акции протеста из-за повышения цен на бензин.

Сегодня же Хасан Рухани заявил, что правительство Ирана справилось с беспорядками, которые прокатились по стране. Иранский лидер уверен, что беспорядки были инспирированы «реакционными силами региона, сионистами и американцами», а Тегеран не может допустить, чтобы враги иранского народа воспользовались сложной экономической ситуацией в стране.

Призыв ООН отказаться от оружия при разгоне митингов, который был озвучен 19 ноября официальным представителем управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рупертом Колвиллом, представитель президента Ирана назвал «политическим».

Государственные иранские СМИ сообщают о девяти погибших и 1000 задержанных в результате подавления беспорядков. По данным правозащитной организации Amnesty International, погибло не менее 106 протестующих, предположительно в результате снайперской стрельбы и стрельбы с вертолётов. По данным Би-би-си, погибло около 200 человек, а ранения получили около 3000 граждан. В понедельник официальные власти Ирана сообщали о гибели нескольких сотрудников правоохранительных органов, которые погибли «мученической смертью».

По данным проправительственного агентства Fars, в стране были подожжены около 100 банков и десятки магазинов.

Повышение цен на бензин, по словам президента Рухани, «пойдет на пользу иранскому народу». Иранские власти ввели квоты на приобретение гражданами бензина в объёме 60 литров в месяц по цене 15 тысяч иранских риалов. Ранее цена за литр составляла 10 тысяч риалов. Сверх квоты бензин будет стоить по 30 тысяч риалов за литр. Предполагается, что дополнительные доходы пойдут на поддержание бедных слоёв населения.

На этом фоне граждане Ирана лидируют среди иностранцев, которые были задержаны в 2019 году пограничным управлением ФСБ России по Петербургу и Ленобласти при попытке перебраться в ЕС. Из 400 нелегалов 80 являются гражданами Исламской Республики.

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