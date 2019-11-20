Медведев: Кокорин набирает форму. Он уже забил два мяча в двухсторонней игре

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о трансферных целях команды.

– У ряда игроков «Зенита» заканчиваются контракты, – заявил Медведев в эфире «Радио Зенит». – Мы считаем, что лучшим временем для разговора на эту тему будет летнее трансферное окно. Убежден, обновление команды не может носить массовый характер. Должен сохраняться костяк команды. Важно сохранить командный дух. В паспорт не будем смотреть. Лучший пример – Юрий Жирков, который дает пример многим игрокам. Нацелены победным путем идти во всех турнирах.

Мы отправили игроков в аренду, чтобы они получили игровую практику, но они наши, тренерский штаб внимательно за ними следит. Все они кандидаты на возвращение. Когда это произойдет? Скорее всего, не зимой. С Ригони ситуация сложнее, потому что у «Сампдории» есть право его выкупить. Пока он играет нечасто. Не знаю, чем это закончится.





По словам Медведева, «Зениту» не помешает атакующий защитник с «большим объемом работы».

– Спортивный блок уже прошерстил рынок, подчеркнул гендиректор. – У нас есть кандидаты. Надеюсь, они смогут усилить команду. Ждём восстановления Малкома. Также надеемся на Кокорина, который тренируется и набирает форму. Он уже забил два мяча в двухсторонней игре. У него огромное желание, видно, что он соскучился по футболу. К сожалению, не могу порадовать болельщиков в ситуации с Луневым, пока не могу назвать сроки возвращения его в команду.