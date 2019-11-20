ФСБ сообщила о ликвидации ячейки вербовщиков террористов в Подмосковье

ФСБ заявила о ликвидации ячейки международной террористической организации ИГ (Исламское государство, запрещена в России), действовавшей в Московском регионе, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение спецслужбы 20 ноября.

«ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ на территории Московского региона пресечена деятельность трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным правоохранительных органов, задержанные занимались вербовкой жителей Москвы и Московской области в ряды боевиков с 2014 года. Также они организовывали переправку рекрутов в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических групп.

«При задержании по местам жительства преступников обнаружены и изъяты фальшивые денежные знаки Банка России, поддельные паспорта, а также средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении противоправной деятельности», — отмечается в сообщении.



