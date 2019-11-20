Успеть по дешёвке. Россияне ночами стоят в наркодиспансеры за справками. Проверяем, что в Петербурге

Грядущее подорожание медицинской справки для водителей спровоцировало дикие очереди в наркологические диспансеры во многих городах России. Петербуржцы, как выяснила «Фонтанка», тоже встрепенулись, но не настолько, чтобы стоять по ночам.

Например, в Ярославле к наркологической больнице приходят кто в 6 утра, кто в 3 часа ночи, пишет 76.ru. Очереди там выглядят так.

А вот что происходит в Новосибирске. «Приехала в наркологический диспансер, а тут полтысячи человек. Пришлось развернуться и ехать обратно на работу», – цитирует NGS одну из горожанок.





В Воронеже, Йошкар-Оле и многих других городах то же самое.

«Фонтанка» обзвонила около десятка петербургских наркологических диспансеров в разных районах города. В целом есть ощущение лёгкого ажиотажа, и не везде, а только местами. Например, в наркологическом диспансере Василеостровского района на 5-й линии рассказали, что плотно бывает по утрам, а днём – в норме. В диспансере Красносельского района на улице Чекистов на вопрос, долго ли стоять, ответили: «Как повезёт». «По-разному» бывает и в Колпино. Наличие очередей признали в Выборгском районе (в диспансере на улице Жака Дюкло), в Калининском (на Кондратьевском). Явное усиление потока заметили на шоссе Революции. Впрочем, зайдя в некоторые из этих диспансеров, фотографы «Фонтанки» сумасшедшего наплыва посетителей не застали.

Кое-где корреспондента «Фонтанки» предупредили о скором повышении цен, правда, конкретных цифр не назвали. Хотя в соцсетях уже появляются фотографии объявлений, снятых в медучреждениях разных регионов.

Процедура освидетельствования у нарколога изменится 22 ноября в связи с вступлением в силу изменений в приказ Минздрава №344н. Теперь среди водителей и кандидатов в их число будут выявлять хронических алкоголиков. Обследование психиатром-наркологом будет включать в себя химико-токсикологическое исследование мочи на содержание наркотических и психотропных веществ, а также определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголем в сыворотке крови. Стоимость получения медсправок, предположительно, вырастет в несколько раз (сейчас в Петербурге это стоит в среднем 600 рублей) или даже на порядок.