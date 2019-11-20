Трех человек задержали в Австрии после скандала с племянницей российского олигарха

Ставшая причиной вотума недоверия правительству видеозапись отдыха на Ибице «россиянки» и лидера австрийской Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе вылилась в полноценное расследование.

«По требованию венской прокуратуры было совершено три задержания, два из которых в Вене, одно – в Зальцбурге», – сообщает 20 ноября ORF.

Задержанных подозревают в том, что именно они сняли скандальное видео, после чего попытались его продать, в том числе, Штрахе за 400 тысяч евро. В их отношении выдвинуты обвинения в шантаже, вымогательстве и подделке документов.

Кем являются задержанные – не сообщается из-за секретности дела. СМИ стало известно, что среди задержанных может быть директор консалтинговой фирмы.

Напомним, что 17 мая была обнародована видеозапись, на которой экс-вице-премьер и бывший глава Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает с некой «загадочной русской» возможность поддержки на выборах в обмен на будущие услуги. Богатая женщина, представившаяся племянницей российского олигарха, якобы могла инвестировать большие средства, купив крупное издание Kronen Zeitung. Уже на следующий день Штрахе подал в отставку. По его словам, женщина на видео – не россиянка, а гражданка Латвии. Он уже назвал злополучную встречу на Ибице «роковой ошибкой». Австрийская оппозиция воспользовалась ситуацией, добившись роспуска правительства.



