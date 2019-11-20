«Поел и упал». МЧС и полиция примчались к Мариинке из-за рухнувшей груды посуды

Скопление автомобилей оперативных служб на улице Декабристов не связано с каким-либо происшествием на второй сцене Мариинского театра. Поступивший ложный вызов не касался культурного учреждения. Об этом «Фонтанке» сообщили в театре 20 ноября.

«Театр работает в штатном режиме и готов к приему зрителей на вечерние спектакли», — уточнили в Мариинском.

Полицейских, скорые и спасателей вызывали к соседнему зданию — 36-му дому на улице Декабристов. По этому адресу расположена столовая, именно там, а не в Мариинском театре, как сообщалось ранее, упал мужчина. Об этом «Фонтанке» рассказал сам автор переполоха, 44-летний Мамед Гурбанов.

«Поел и упал, со мной падал ещё поднос с посудой. И был шум огромный. А кто-то, наверное, позвонил и сказал, что был хлопок, мне так объяснили эмчеэсники, когда приехали», — отметил он. По данным «Фонтанки», звонивший действительно сообщил о хлопке в столовой.





По словам Гурбанова, упал он «по собственной неосторожности». С подноса рухнули минимум три тарелки, они и создали «хлопок». Скорую для него вызвали очевидцы, медики приехали через 7–10 минут, во время ожидания признаки возмущения он не подавал. «Я сам удивился, когда вышел на улицу и увидел такое скопление техники», — вспомнил Гурбанов.

Сейчас пострадавший с рассечением лба находится в Мариинской больнице. В Мариинском театре он никогда не был, но мечтает там оказаться.