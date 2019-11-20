Российского военнослужащего задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области россиянина, который «целенаправленно» занимался сбором секретной информации для ее возможной передачи украинской стороне.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России – военнослужащий Южного военного округа», – цитирует 20 ноября заявление Центра общественных связей ФСБ агентство ТАСС.

В ведомстве считают, что мужчина мог работать по заданию главного управления разведки минобороны Украины и «целенаправленно собирал секретные сведения военного характера». Их утечка могла нанести ущерб обороноспособности государства.



