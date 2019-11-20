Россия и Франция попали во вторую корзину при жеребьевке Евро-2020, Украина – в первой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 ноября утвердил корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020.

Корзина 1: Бельгия, Италия (хозяин), Англия (хозяин), Германия (хозяин), Испания (хозяин), Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия (хозяин), Россия (хозяин).

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания (хозяин), Австрия, Швеция, Чехия.





Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победители стыковых матчей путей А, В, С и D.

Жеребьевка чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте. Напомним, что Россия знает почти весь состав своей группы. И сыграет минимум два матча группового этапа на домашней «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.