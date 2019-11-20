За зеленой сеткой. Главный застройщик Петроградской стороны получил наследство «Строймонтажа»

Компания «Еврострой» приобрела комплекс зданий на Малом проспекте П. С., которые с 1990-х годов планировалось превратить в элитное жилье. Градозащитников просят не беспокоиться.

комплекс зданий на Малом проспекте П.С.//скриншот страницы сервиса Google.Maps

Информацию о том, что «Еврострой» выкупил здания на Малом проспекте Петроградской стороны, «Фонтанке» 20 ноября подтвердили в самой компании. Цена этого актива вместе с землей, коммуникациями и двумя электроподстанциями, которую просили продавцы, указана в архивах на сайтах объявлений — 600 млн рублей. Кадастровая оценка — 250 млн рублей за здания и еще 150 миллионов — за землю. Оценка Российского аукционного дома, который выставлял лоты на торги в 2011 году, — 425 млн рублей. Можно предположить, что окончательная сумма, за которую он достался «Еврострою», находится в диапазоне 400 – 600 млн рублей, ближе к нижней границе.

Сейчас этот объект предстает перед окрестными жителями заброшенным, с разбитыми окнами и отваливающимися элементами декора. О том, что когда-то его населяли инженеры института «Ленгидропроект», а позже он был довольно обитаемым бизнес-центром, уже ничего не напоминает. Теперь у огромного по местным меркам здания, многие годы затянутого защитной сеткой, появился шанс на счастливое будущее.

У комплекса зданий сложная архитектурная история. Одно из них, центральное, самое внушительное, — дореволюционное. А два здания по краям — 1955 года постройки. Именно этот год указан в выписке Росреестра, который знает весь комплекс как один адрес: Малый проспект, 79-81-83, лит. А. В качестве довеска – флигель во дворе.

В нулевые годы этот объект перешел от одной из «дочек» РАО «ЕЭС России» к компании «Строймонтаж» Артура Кириленко. Он использовал его как бизнес-центр, а параллельно стал готовить документы для превращения в жилой комплекс. К 2007 году было получено экспертное заключение об аварийности зданий (более 70%) и непригодности для ремонта. Общая мысль инвестора была понятна: новое элитное жилье куда проще строить с нуля, чем реконструировать старое.

По замыслу Артура Кириленко, на этом месте должны были появиться сразу четыре новых дома общей площадью 14 тыс. м2 (чуть больше, чем сейчас). Объем инвестиций планировался в районе $85 млн.

Однако в 2007 году возникла проблема: местные жители выступили категорически против этих планов. Одним из активистов была народная артистка РСФСР Лариса Малеванная. На первый план вышел год постройки старейшего здания, а предъявленная Кириленко экспертиза аварийности была поставлена под сомнение. Стало иметь значение и то, что комплекс расположен в границах зоны охраны объектов культурного наследия. Хотя сам по себе он никаким памятником не значился.

В те годы тема градозащиты стала актуальной. В полном разгаре были баталии вокруг «Охта-центра», и мнение жителей стало важным для чиновников, принимающих решение о стройке в исторической части города. К кампании подключился депутат ЗакСа Алексей Ковалев. В запросе на имя Валентины Матвиенко он попомнил «Строймонтажу» его наиболее эксцентричные проекты — «Пятый элемент» посреди Парка Победы на Крестовском и «Монблан» напротив «Авроры».

Отвечать депутату за губернатора пришлось вице-губернатору Александру Вахмистрову, который своей подписью подтвердил, что здания на Малом проспекте Петроградской стороны действительно аварийные, что разрешение на «освобождение стройплощадки» выдано в полном соответствии с законом, по согласованию с КГИОП и КГА, и что городские власти будут пристально смотреть за ходом разрушительных, а затем и созидательных работ.

Тем не менее, Лариса Малеванная с товарищами по борьбе не сидела сложа руки. Она подключила тяжелую артиллерию — написала письмо Владимиру Путину, на тот момент премьер-министру. В результате, как сообщали СМИ, глава Петроградского района Алексей Делюкин получил из приемной премьера пространное письмо, требующее взять на контроль нарушения «Строймонтажа». Из этого же послания широкая публика узнала, что сталинские дома были присоединены к соседним — жилым — таким образом, что под определенным углом могли считаться с ними единым целым. А значит, снос возможен можно только с полного согласия жильцов. Кроме того, КГИОП, который еще недавно давал разрешение на снос, в ходе слушаний по временному регламенту застройки заявил о том, что сталинские дома представляют интерес, вспоминает глава Петроградского отделения ВООПИК Семыкина. Она и сейчас уверена, что здания на Малом, 79-81-83 сносить не надо.

Ситуация была настолько запутана, а градус противостояния так высок, что проект приостановили предписанием Стройнадзора. Далее последовал крах бизнеса «Строймонтажа» и переход части его активов, включая Малый 79-81-83, под контроль кредиторов. Затем эти здания сменили собственников, ни один из которых так и не нашел в себе сил отряхнуть от пыли проект «Строймонтажа».

Неудивительно, что первое, что хотели подчеркнуть представители «Евростроя», когда «Фонтанка» направила компании вопросы о будущем зданий, – их не будут сносить.





«Ни о каком сносе не может быть и речи. Наоборот, предполагается воссоздать эти здания, чтобы они украсили собой исторический центр нашего прекрасного города. В настоящий момент мы проводим обследование состояния построек в целях проработки концепции их дальнейшего использования. Сохранение данного комплекса – первоочередная задача для нас, как для социально-ответственного девелопера» – заявила Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой».

Рисковать и правда не стоит. Вопрос о том, сколько трещин может появиться в жилых домах по соседству с реконструируемым и новыми объектами, принципиально важен для городских властей. По версии главного защитника Петроградской стороны спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, до сих пор их в районе не было ни одной, и надо, чтобы так все и продолжалось.

К тому же, известно отношение спикера к отдельно взятым застройщикам исторического района Петербурга: «Я этой строительной мафии не верю, для меня она – обыкновенная шпана». Его гнев и принципиальность (или беспринципность, если оценивать с другого ракурса) уже испытали на себе многие строители, из последних примеров — группа компаний «Бронка», которая не сумела договориться с жителями соседних домов на Большой Разночинной улице.

Однако ситуация на Малом, 79-81-83 может быть не такой острой, ведь конкретно у лидера городского парламента не верить «Еврострою» оснований вроде бы нет. Эта компания пока не сталкивалась с трудностями строительства в важном для спикера районе. А совладельцем одной из компаний группы — ООО «Еврострой-М» — ранее была Анна Селегень, дочь Вячеслава Макарова. Однако в определенный момент, как и в случае с компанией «Петрострой», она официально вышла из капитала. Теперь одним из собственников значится отец ее мужа – Владимир Селегень.

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»