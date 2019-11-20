Экс-полковник Захарченко прибыл в колонию в Мордовии. Заключённые там пекут хлеб и работают в библиотеке

Экс-полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко отбудет срок в исправительной колонии №5 в Мордовии. Он уже прибыл на место.

Как пишет Interfax 20 ноября со ссылкой на слова председателя Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерия Крутова, колония в посёлке Леплей Зубово-Полянского района «довольно хорошо функционирует». Захарченко сможет научиться выпекать хлеб, работать на швейном производстве или в библиотеке. Этим занимаются большинство заключённых.

Экс-полковника этапировали в колонию для бывших сотрудников силовых структур 15 ноября. Тогда точное место назначения не называлось. В СМИ появилась информация о том, что сразу после приезда Захарченко, возможно, придётся отправиться обратно и выслушать новые обвинения. Когда бывший полковник находился в СИЗО «Лефортово», его признали склонным к побегу и нападению на представителей власти. Соответствующие обозначения должны были появиться в личном деле и проявиться в виде красной метки на одежде.

В октябре 2019 года Дмитрию Захарченко назначили наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов.

Больше 8,5 миллиада рублей, изъятых у полковника и его близких осенью 2016 года, обратили в государственную сообственность. Помимо денег он лишился золотого слитка, 11 квартир в центре Москвы и четырёх автомобилей, другого имущества, а также всех наград и звания.



