На Дальневосточном, где трамвай сбил людей, появятся пешеходные переходы

Планы по строительству пешеходных переходов на Дальневосточном проспекте не связаны со смертельным ДТП, случившимся там накануне. Однако трагедия всколыхнула тему нехватки «зебр», и в результате выяснилось, что для жителей Невского района, больше года выбивающих себе переходы, есть хорошая новость.

Два пешеходных перехода в начале Дальневосточного могут появиться уже через несколько месяцев. Как сообщили 20 ноября «Фонтанке» в пресс-службе ГУ «Дирекция по организации дорожного движения», два объекта, у домов 3А и 12, находятся сейчас на стадии разработки проектной документации. Их предполагается ввести в строй в первой половине 2020 года. По данным «Фонтанки», напротив дома 12 должна появиться ещё одна трамвайная остановка.

Обсуждение нехватки пешеходных переходов на Дальневосточном проспекте началось в соцсетях в постах, посвящённых ДТП. Как раз напротив дома 3А, метрах в 300 от Зольной улицы, 19 ноября около 22:50 трамвай сбил двух мужчин, один из которых скончался, а второй получил тяжёлые травмы.

Читатели «Фонтанки» также обратились в редакцию по этому поводу. По словам местных жителей, в этом месте есть автобусная и троллейбусная остановка «Улица Еремеева», а штатного пешеходного перехода нет. У трамваев здесь длинный и прямой перегон, где они развивают значительную скорость. При этом в округе расположены социальные дома и детские учреждения, поэтому инвалиды и школьники каждый день переходят дорогу в неположенном месте, а если идти по «зебре», им приходится делать крюк около 200 метров.





«Людей жалко. Не знаю, сколько ещё нужно погибших, чтобы там наконец-то сделали ПП, – писала Марина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – [Остановку] год назад только сделали, с одной и другой стороны. <…> Сделано две остановки, значит, должны быть и ПП. <…> Бьёмся уже более года. <…> Писали [коллективные обращения], [в ответ] одни отписки. Денег нет, смысла не видят и т. д.».

Сегодня стало известно, что и смысл, и деньги нашлись. Это, кстати, не единственное улучшение Невского района. Пешеходный переход на Дальневосточном появится как раз напротив недавно установленного там памятника Даниилу Гранину. В ближайшие дни, как предполагается, его торжественно откроет президент Владимир Путин.