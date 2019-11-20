Зеленский пообещал выборы в Донбассе при подконтрольности региона Киеву. Этот вопрос поднимут на встрече с Путиным

Президент Украины заявил, что киевская администрация рассматривает вариант проведения выборов на востоке страны, однако для этого необходимо восстановить контроль Киева над границей с РФ. Что впрямую противоречит "минским соглашениям".

«Возможность проведения выборов уже на территории Украины <...> это основной вопрос», – цитирует 20 ноября заявление Владимира Зеленского офис президента Украины.

В своем выступлении в станице Луганской президент заметил, что контроль Киева над своей территорией будет обсуждаться на предстоящей встрече в «нормандском формате». Кроме того, он заметил, что на повестке дня также будет прекращение огня на Донбассе.

Ранее Владимир Путин, который также приедет на переговоры в Париж 9 декабря, заявил, что от Киева ждут «выполнения обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования».

Напомним, что согласно дорожной карте разрешения конфликта в Донбассе, так называемым "минским соглашениям", состоящим из 10 пунктов, сначала должна быть объявлена амнистия всем участникам и принят закон об особом статусе этой территории, затем на ней должны быть проведены выборы и только после них – по их результатам – Украина получает возможность взять под свой контроль границу Донбасса с Российской Федерацией.



