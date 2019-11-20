«Справедливая Россия» выдвинет на довыборы в Заксобрание Петербурга муниципального депутата из «Автово»

Петербургская «Справедливая Россия» выдвинет на довыборы в городской парламент заместителя главы муниципалитета «Автово» Илью Шмакова. Это решение поддержали члены бюро регионального отделения 20 ноября, сообщили «Фонтанке» в партии.

Илья Шмаков стал депутатом «Автово» в 2011 году, затем вновь получил мандат в 2016-м (этим муниципалитетом уже несколько созывов руководят справедливороссы). На последних муниципальных выборах Шмаков вел команду кандидатов в муниципалитет №15 в Выборгском районе, но не смог получить мандат (он утверждает, что протокол по крайней мере одной из участковых комиссий был переписан в пользу его конкурентов).

После дня голосования Илья Шмаков помогал однопартийцам держать оборону в муниципалитете «Озеро Долгое»: там, как утверждают проигравшие кандидаты, комиссии незаконно пересчитали бюллетени, в результате чего все мандаты получила «Единая Россия». Кандидаты на протяжении недели круглосуточно караулили мешки с избирательной документацией, чтобы не позволить совершить подлог. Ночью 13 сентября их насильно выпроводила из здания муниципалитета полиция, Илью Шмакова при этом задержали, применив силу.

Довыборы в Законодательное собрание Петерурга избирательной комиссии придется провести из-за смерти депутата от «Единой России» Павла Зеленкова. Он представлял в парламенте города жителей Московского и Фрунзенского районов (его избирательный округ №21 включает муниципалитеты «Звездное», «Гагаринское» и «Купчино»). Дату довыборов депутаты еще не назначили.



