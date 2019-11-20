«А что не так? За 40 рублей, норма». В Петербурге автобус после пожара невозмутимо продолжил движение по маршруту

Особенно трудолюбивый водитель обнаружился в одном из автобусов, работающих на маршруте № 185. Во время движения внутри салона случился пожар, который шофер успешно потушил. По пути в парк в автобус продолжали садиться пассажиры.

На грязный салон, усыпанный порошком для тушения, и запах гари в автобусе № 185 обратили внимание участники группы «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В комментариях нашлись и очевидцы самого пожара.

«Действительно, был пожар, в тот момент ехала в нем. На улице Ленина в салоне загорелась печка. Пассажиры вышли, водитель потушил и поехал с открытыми дверями. Я была уверена, что он в парк поехал», – написала Елизавета Грушевская. Как уточнили в СПб ГКУ «Организатор перевозок», переживший пожар автобус уже снят с линии. О возгорании в учреждении узнали по прибытии транспорта в парк.





Нашлись и те пользователи, кто занял сторону водителя. «А что не так? За 40 рублей, норма, не нравится, езжай на такси», – написал пользователь Евгений Крамиг.

Маршрут № 185 обслуживает ООО «Вест-Сервис», которое, согласно данным «Организатора перевозок», обслуживает более 60 маршрутов в городе. Представители компании попросили письменно направить вопросы на электронную почту, которая указана контактной для крупного петербургского перевозчика «Питеравто». Официально 100% долей «Вест-Сервиса» принадлежат Леониду Бондаренко. На момент публикации комментариев ни от «Питеравто», ни от «Вест-Сервиса» не поступило.