Госдума приняла поправки в закон о возрасте ректоров. Главы МГУ и СПбГУ смогут работать, сколько захотят

Государственная дума ФС РФ приняла поправку к законодательству и сняла возрастные ограничения для ректоров Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов – МГУ и СПбГУ.

Как пишет Interfax 20 ноября, сейчас, согласно Трудовому кодексу, ректором вуза может быть гражданин до 65 лет, а по представлению ученого совета срок его полномочий возможно продлить до 70. При этом для СПбГУ и МГУ делаются исключения – тут ректор может не покидать своё место до достижения 80 лет, если президент России решит дважды – каждый раз на пять лет – продлить срок его полномочий.

Принятая поправка убирает из закона о главных вузах слово «дважды»: теперь глава государства может оставлять ректоров МГУ и СПбГУ на их месте без возрастных ограничений.

Нынешнему ректору МГУ Виктору Садовничему исполнилось 80 лет в апреле 2019 года. Главе СПбГУ Николаю Кропачеву сейчас 60 лет.



