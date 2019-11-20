«Россияне их угробили». Украина обвинила Россию в плохом состоянии задержанных в Керченском проливе катеров

Командующий ВМС Украины подтвердил, что российская сторона выполнила свои обещания по возвращению задержанных в ноябре прошлого года малых бронированных артиллерийских катеров и буксира. Но уже пообещал сенсацию на тему, насколько россияне их «угробили».

«Идет буксирование, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили», – цитирует 20 ноября заявление Игоря Воронченко агентство «Униан».

По его словам, во время нахождения в РФ с судов сняли плафоны, розетки и даже унитазы. Командующий украинскими ВМС назвал такое отношение «варварским». Зачем пограничникам РФ все эти предметы, глава украинского «москитного» флота уточнять не стал, но обещал продемонстрировать состояние катеров «всему миру», когда они дойдут до Одессы. На это потребуется ещё несколько часов.



