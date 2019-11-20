Завершено строительство двух корпусов 13 очереди ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию два новых корпуса (№ 1, 2) в 20 квартале ЖК «Северная долина».

Общая площадь кирпично-монолитных домов, объединенных цокольным этажом, составила 77 479 кв. м. Выдача ключей новоселам запланирована на четвертый квартал 2019 года. В построенных корпусах представлены как классические, так и европланировки. Все жилье передается с полной отделкой.

Дома объединены общим цокольным этажом, в котором предусмотрены помещения для объектов социально-бытовой сферы. Автостоянка закрытого типа, размещенная в цоколе, рассчитана на 158 парковочных мест.

«Главстрой Санкт-Петербург» планомерно работает над повышением уровня комфорта проживания в своих жилых комплексах. Так, при строительстве корпусов № 1 и 2 в 20 квартале «Северной долины» были использованы новые подходы к благоустройству.

На площадке с гранитным покрытием установлены уличные солнечные часы, поблизости разместился трёхъярусный амфитеатр с зоной отдыха. На дворовой территории с ландшафтным дизайном, геопластикой и малыми архитектурными формами проложены дорожки для прогулок. Проектом озеленения предусмотрена посадка кустарников, а также яблонь, груш, каштанов, голубых елей и других крупномерных деревьев. Детские площадки с травмобезопасным покрытием оборудованы велопарковками, игровыми панелями, качелями, деревянными горками и подвесными мостами зарубежных и отечественных производителей.

Проект благоустройства был разработан с учетом предложений участников общероссийского архитектурного конкурса «Северная долина — будущее Выборгского района».

Корпуса № 1 и 2 входят в состав 13 очереди жилого комплекса, которая возводится в 20 квартале, ограниченном улицами Николая Рубцова, Федора Абрамова, Заречной и Толубеевским проездом. Завершение строительства двух других корпусов 13 очереди — № 18А и 18Б — ожидается в текущем году.

Удобный проезд к домам 13 очереди «Северной долины» обеспечит своевременно построенный Толубеевский проезд. Четырехполосная дорога протяженностью 942 метра введена в эксплуатацию в ноябре текущего года. Первый этап Толубеевского проезда стал восьмым участком улично-дорожной сети, построенным девелопером в ЖК «Северная долина». Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры нового жилого района предусмотрено крупнейшим в регионе договором проектного финансирования жилищного строительства.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.