Прохудившаяся труба заставила померзнуть 157 домов в районе Черной речки

Батареи остывают в более чем сотне домов в Приморском районе Петербурга днем 20 ноября. Теплоэнергетики решили превентивно залатать ненадежную трубу, жители жалуются, что им холодно.

О бодрящей свежести в квартирах в районе метро «Черная речка» «Фонтанке» сообщают читатели. В ГУП «ТЭК СПб» изданию подтвердили, что ремонтируют теплосеть диаметром 500 мм в районе дома 24 по набережной Черной речки.

«Участок трубопровода с повышенной вероятностью возникновения дефектов был обнаружен теплоэнергетиками во время планового обхода теплосетей», – добавили на предприятии.

В преддверии холодов изношенный участок решили заменить, ремонт начали сегодня в полдень. По нормативам на работы отводится 20 часов, но ГУП «ТЭК» обещает справиться раньше.





«На время работ будет ограничено теплоснабжение в 157 жилых домах, горячая вода поступает по резервной схеме. В десяти детских и лечебных учреждениях отопление ограничиваться не будет, здания поставили на проток», – заявили в компании.