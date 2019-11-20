ГАТИ оштрафовала потенциального реконструктора СКК на полмиллиона. Компания вышла за пределы ордера

Государственная административно-техническая инспекция оштрафовала ООО «СКА-Арена» на 450 тысяч рублей. 20 ноября выяснилось, что это единственная компания, которая подала заявку на реконструкцию по концессии СКК в Петербурге.

Как рассказали «Фонтанке» в инспекции 20 ноября, штраф выставлен в связи с превышением объемов по ордеру и необеспечение безопасного прохода.

О получении ордера «Фонтанка» рассказывала в октябре, действует он до середины июня 2020 года. Речь идет об участке, ограниченном проспектом Юрия Гагарина, Кузнецовской улицей, проспектом Космонавтов и Бассейной. В заявке среди справочного материала о «пучинистости грунтов» и описания исследовательских скважин говорится очевидное: инженерно-геологические изыскания проводятся в целях разработки проектной документации для реконструкции СКК.

Кроме того, компания получила порубочный билет. В его зону, по словам комблага, попадает только газон — 1970 кв. м. После завершения работ заявитель должен его восстановить. 25 октября вокруг здания СКК началась установка забора https://www.fontanka.ru/2019/10/25/083/ .

20 ноября стало известно, что «СКА-Арена» подало единственную заявку на заключение концессионного соглашения со Смольным на реконструкцию СКК. Ее собственником является бывший глава Управления заказчика комитета по энергетике Игорь Забиран.



