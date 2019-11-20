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20.11.2019 16:22
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УЭБ идет по проводам. Экономическая полиция пришла к бывшему руководству Водоканала проверить счетчики

Сотня следователей и оперативников утром 20 ноября постучались по 40 адресам Водоканала и его бывшего партнера. Тарифная чистка Смольного вылилась в уголовку.

УЭБ идет по проводам. Экономическая полиция пришла к бывшему руководству Водоканала проверить счетчики

Феликс Кармазинов//ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович

Сотрудники  УЭБ ГУ МВД и ГСУ входили в квартиры и дома бывших гендиректоров ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – Феликса Кармазинова и Евгения Целикова, а также других топ-менеджеров. 

Потревожили и учредителя ООО «Развитие и инвестиции» Алексея Малеева, так что вопрос о сути дела  отпал сам собой. «Электрические» отношения между его компанией и городским монополистом стали одним из главных лейтмотивом тарифной политики Смольного: утверждалось, что Водоканал переплатил за поставку энергии 1,8 млрд за 3 года. Договор расторгли, а стороны обменялись многомиллиардным исками. В среду эту историю публично перевели в уголовную плоскость: обыски проходили в рамках дела по 165-й статье – «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием».

Кто кому доверял и кто чем злоупотреблял, должно установить следствие, однако, по данным «Фонтанки», самые большие шансы на задержание – у Целикова и Малеева. Именно Евгений Целиков, занимая должность гендиректора с 2016 года, представлял Водоканал на февральской межведомственной комиссии, где председательствовал только что назначенный вице-губернатор Максим Шаскольский. Чиновник расцветил рутинное мероприятие неожиданным  выступлением: тихим голосом сообщил о том, что передает в правоохранительные органы материалы проверки Контрольно-счетной палаты в отношении ГУП.

Секретом они не были: суть претензий «Фонтанка» излагала еще прошлым летом, однако первый заход документов к силовикам ни к чему не привел. На заседании же все было сделано подчеркнуто демонстративно; папку Шасколькский передал главе комитета по энергетике Андрею Бондарчуку, предварительно испещрив бумаги разноцветными закладками «чтобы ничего не упустили». Интонация вице-губернатора сомнений не оставляла: Водоканал, составивший «ложное впечатление» о собственной исключительности, попадает в опалу. В марте Целиков был отправлен в отставку; его место занял Александр Данилов, сменился весь штат заместителей.


В конце апреля широкой публике стала известна компания «Развитие и инвестиции» (РИИ)  Алексея Малеева : предприятие уже 8 лет поставляло электроэнергию Водоканалу. Причем этот знаковый контракт оно получило в августе 2011 года — через 4 месяца после своего возникновения, выбив тогдашнего поставщика ООО «Энерго Холдинг». Так бы и продолжалось как минимум до 2020 года, но Смольный заявил, что контракт расторгается, так как обнаружена переплата. Поставщик ответил, что Водоканал, напротив, недоплачивал и пригрозил судами за урон деловой репутации. В итоге монополист действительно разорвал договор, заключив новый с ПСК на 2,7 млрд, а стороны и правда пошли в суд — правда, в арбитраж.

Собеседники издания в Смольном рассказывают, что оперативных мероприятий ждали раньше, но многое наложилось: в июне скончался многолетний директор Водоканала и предшественник Целикова Феликс Кармазинов, а кроме того, приближались выборы губернатора. В итоге обыски начались только в конце  ноября. Треугольник Кармазинов — Малеев — Целиков интуитивно понятен: это главы хозяйствующих субъектов, в отношения которых затесалась 165-я статья. «Фонтанка» рассказывала  и о других пересечениях. Малеева СПАРК называет бенефициаром ООО «Сельхозлизинг», которое ранее принадлежало Кармазинову. Общество делило прописку с ООО «Биокей» и ООО «Увертюра», в бывших собственниках которых замечены сам Кармазинов и его супруга. Она же руководила ООО «Бриз», которое частично принадлежало Кармазинову и Целикову.

По данным «Фонтанки», самого кейса с РИИ в отчете контрольно-счетной палаты не содержалось; дополнительные претензии сформулировала новая администрация Смольного.  

Свой знаковый контракт РИИ получили в августе 2011 года — через 4 месяца после своего возникновения. На конкурсе боролись за снижение сбытовой надбавки, на которой поставщики и зарабатывают. При максимальной ставке в 13 копеек за кВт*ч  «Развитие и инвестиции» предложили 7 копеек и выиграли у ООО «Энерго Холдинг».

Кроме надбавки в формулу оплаты входят еще 3 пункта: два из них определены тарифно и известны – это стоимость передачи электроэнергии и дополнительных услуг. Однако есть еще один — средневзвешенная нерегулируемая цена на оптовом рынке, где и закупаются сбытовики. В материалах следствия, по данным «Фонтанки», значится, что сотрудники Водоканала проверяли счета-фактуры и акты приема-передачи энергии на предмет объемов и мощностей, здесь как раз проблем не было. Однако пресловутая нерегулируемая цена в этих документах не указывалась, поставщик её не называл, так что счета и акты просто отправлялись в бухгалтерию. Целикова ставили в известность об этом поле неопределенности, однако договор расторгнут не был. 

Исследование провели уже после смены руководства Водоканала. ГБУ »Центр тарифно-экспертного обеспечения» запросил предельные уровни нерегулируемых цен у ПСК, благо она доступ к информации как раз имела.  Надо думать, проблем здесь не возникло — именно с должности гендиректора ПСК Максим Шаскольский пришел в Смольный. Эксперты сочли, что РИИ завышали эту величину в 2016 году на 0,95 руб/кВт*ч, в 2017 — на 0,99 руб/кВт*ч, в 2018 — на 1,14 руб/кВт*ч. Из этого и набежали пресловутые 1,8 млрд. Всего же за 8 лет ГУП перечислило поставщику 19,4  млрд рублей.

По информации издания, кроме трех перечисленных руководителей, следствие не исключает соучастия еще нескольких человек из РИИ — в частности, начальника юротдела Марины Брюзгиной. Со стороны Водоканала интерес у оперативников вызывает вызывает фигура бывшего советника гендиректора Дмитрия Серова. 47News называют его бенефициаром ОА «Кингисеппский водоканал». Кроме того, с обыском пришли к директору по проектам развития Евгению Мельнику.


«Фонтанка» уже говорила о том, что былой идиллии между Водоканалом и РИИ нет, теперь они видятся в судах. ГУП намерено отспорить 1,8 млрд, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 220 млн. Ответный иск вчетверо больше, бывший поставщик взыскивает с «Водоканала» 7,7 млрд. Ранее «Деловой Петербург» сообщал, что суммы взаимно выставленных  долгов примерно равны: аппетиты РИИ включают задолженность в 1,6 млрд, а все остальное приходится на пени и судебные издержки.

Напомним, именно с аудита расходов ресурсоснабжающих организаций началась эпопея с удержанием роста тарифов: вместо 4,3% во втором полугодии 2019 года они увеличились только на 0,4%. При этом в долгосрочных планах Водоканала значился ежегодный подъем на 10%,
а в итоге он составил 3,2% для населения и 3,7% для промышленности. Как стало известно накануне, с июля 2020-го вода подорожает на 3%.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

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