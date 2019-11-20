Вторую сцену Мариинки окружили полиция и МЧС. Упавший в театре мужчина заявил об угрозе взрыва

Скопление автомобилей чрезвычайных служб заметили горожане у второй сцены Мариинского театра в Петербурге 20 ноября. Фото с улицы Декабристов очевидцы выложили в Сеть.

На опубликованных примерно в 15.30 среды кадрах запечатлены две пожарные машины, несколько автомобилей полицейских, три кареты скорых. В пресс-службе ГУ МЧС Петербурга подтвердили поступивший вызов, но отметили, что он оказался ложным. С такой же версией согласились и в Росгвардии.

Произошедшие события пока с достоверностью не установлены. По данным одних источников «Фонтанки», в столовой театра упал гражданин Украины. По другой версии — падение случилось на лестнице. Так или иначе, на место вызвали скорую, но пострадавший не смог выдержать томительного ожидания медиков и сообщил в экстренные службы о подозрительном бесхозном предмете, чтобы, как ему казалось, ускорить процесс.

Приехавшие на место взрывотехники опасности не нашли.





Является ли упавший сотрудником театра, неизвестно.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что нетерпеливый гражданин задержан.