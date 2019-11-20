Бобры оставили без света поселение в Ленобласти

Жители Нежновского поселения Кингисеппского района Ленобласти оказались без света — уже не в первый раз за последние дни. В диверсии винят бобров.

Как сообщает 20 ноября издание 47news, перебои начались пять дней назад, а сегодня свет окончательно пропал. А за ним и отопление во многих домах деревень Урмизно и Новое Устье, так как оборудование электрическое. Причиной же блэкаута стали два упавших в болоте столба электропередачи.

В «Ленэнерго» потерю устойчивости опор объяснили роковым стечением обстоятельств: подъёмом воды в торфяном болоте и вредительством бобров, которые валят деревья и тем самым провоцируют накопление воды. На предприятии заверили, что бобровые завалы разбирали с понедельника, 18 ноября. Свет селянам обещают вернуть в течение дня.

Укреплять опоры будут на этой и следующей неделях: протяжённость линии составляет 50 километров. Временно без электричества могут остаться населённые пункты Семейское, Семейское-2, Мышкино, Головкино и Иципино.

– Бобрятники действительно есть, и они никуда не денутся, именно поэтому линию переносят, – подытожил глава администрации Нежновского поселения Александр Жадан.





