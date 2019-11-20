Госсовет Финляндии захватили дети. Посидели в кресле премьера, составили декларацию
Во Всемирный день прав ребёнка правительство Финляндии отдали в руки школьников, сообщает канцелярия правительства Суоми.
Акция «Дети захватывают Госсовет» в 30-ю годовщину Конвенции о правах ребенка прошла 20 ноября. Сто маленьких финнов в возрасте от 5 до 17 лет с разных концов страны попробовали себя в роли политика. Действующие члены кабмина в стороне не остались – пятнадцать министров, канцлер юстиции, заместитель омбудсмена и официальные лица приняли участие в совместных семинарах с детьми. Обсуждения посвятили вопросам климата, хорошей жизни, учебы, социальной безопасности, экономики и принятия решений, а также радости и гордости за Финляндию, говорится в сообщении.
«Дети и молодежь являются важными членами нашего общества и имеют право быть услышанными в вопросах, касающихся их», – сказал премьер-министр Антти Ринне.
По итогам детской сессии парламента дети даже представили премьеру свою декларацию.
Подробнее о «взрослом» правительстве Финляндии, сформированном в июне 2019 года, читайте в материале «Фонтанки».
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