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20.11.2019 15:53
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«Недолго музыка играла». Садик во внутреннем дворике Консерватории не прошел «тест-драйв», работы продлятся пару недель

«Недолго музыка играла». Садик во внутреннем дворике Консерватории не прошел «тест-драйв», работы продлятся пару недель

Павел Каравашкин/

Студенты и сотрудники петербургской Консерватории 20 ноября обнаружили, что свежеоткрытый министром культуры Владимиром Мединским садик во внутреннем дворе Интендантских складов на улице Глинки стали «разбирать»: спешно положенную плитку снимают, раскатанные газоны — режут.

«Фонтанка» поинтересовалась в Северо-Западной дирекции Минкульта, ставшей заказчиком работ, окончен ли «концерт» музыкальной «Шкатулки» (именно это название выгравировано на металлической пластине на центральной аллее дворика).

«Недолго музыка играла». Садик во внутреннем дворике Консерватории не прошел «тест-драйв», работы продлятся пару недель

В пресс-службе ведомства пояснили, что работы продлятся всего пару недель, и все не так плохо, как могло показаться: «В целом пространство готово, гуляет много горожан и студентов, а раньше была грязь и парковка».


«После "тест-драйва" стало понятно, что где-то удобнее срезать, где-то никто, наоборот, не ходит», — уточнил собеседник «Фонтанки».

Тем не менее закрывать доступ в сад для общественности не планируется даже на это время — если, конечно, не придется привлекать технику, рядом с которой во время ее работы будет опасно находиться рядом, или если того не потребуют реставрационные работы, по-прежнему идущие в самом здании.

Работы во дворе Интендантских складов ведет ООО «ГласСтрой».

А вот что касается имени самого садика — в Северо-Западной дирекции попросили с выводами не спешить: мало ли что на дорожке написано. Название «Шкатулка» было рабочим, а официально пространство площадью 4 тысячи квадратных метров пока что проходит под гордым именем «парк культуры». Но в дирекции, офис которой как раз и размещается в здании Интендантских складов, еще планируют посоветоваться с консерваторскими соседями.

Открытие садика прошло в рамках Культурного форума, о нем в своем инстаграме отрапортовал Владимир Мединский.


© Фонтанка.Ру
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