«Недолго музыка играла». Садик во внутреннем дворике Консерватории не прошел «тест-драйв», работы продлятся пару недель

Павел Каравашкин/

Студенты и сотрудники петербургской Консерватории 20 ноября обнаружили, что свежеоткрытый министром культуры Владимиром Мединским садик во внутреннем дворе Интендантских складов на улице Глинки стали «разбирать»: спешно положенную плитку снимают, раскатанные газоны — режут.

«Фонтанка» поинтересовалась в Северо-Западной дирекции Минкульта, ставшей заказчиком работ, окончен ли «концерт» музыкальной «Шкатулки» (именно это название выгравировано на металлической пластине на центральной аллее дворика).

В пресс-службе ведомства пояснили, что работы продлятся всего пару недель, и все не так плохо, как могло показаться: «В целом пространство готово, гуляет много горожан и студентов, а раньше была грязь и парковка».





«После "тест-драйва" стало понятно, что где-то удобнее срезать, где-то никто, наоборот, не ходит», — уточнил собеседник «Фонтанки».

Тем не менее закрывать доступ в сад для общественности не планируется даже на это время — если, конечно, не придется привлекать технику, рядом с которой во время ее работы будет опасно находиться рядом, или если того не потребуют реставрационные работы, по-прежнему идущие в самом здании.

Работы во дворе Интендантских складов ведет ООО «ГласСтрой».

А вот что касается имени самого садика — в Северо-Западной дирекции попросили с выводами не спешить: мало ли что на дорожке написано. Название «Шкатулка» было рабочим, а официально пространство площадью 4 тысячи квадратных метров пока что проходит под гордым именем «парк культуры». Но в дирекции, офис которой как раз и размещается в здании Интендантских складов, еще планируют посоветоваться с консерваторскими соседями.

Открытие садика прошло в рамках Культурного форума, о нем в своем инстаграме отрапортовал Владимир Мединский.