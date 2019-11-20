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Происшествия
20.11.2019 16:16
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Бетономешалка на Московском шоссе спихнула грузовик дорожников, занимавшихся светом, в кювет

Две грузовые машины попали в ДТП на трассе М-10 «Россия» (Московское шоссе) в Тосненском районе Ленинградской области днём 20 ноября.

Бетономешалка влетела в грузовик дорожников, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах с места аварии видно, что ГАЗ дорожников сдвинуло в кювет. В комментариях предполагают, что «миксер хотел проскочить, до последнего жал, судя по тормозному следу», а когда водитель понял, что всё-таки не успевает, дал по тормозам.

Бетономешалка на Московском шоссе спихнула грузовик дорожников, занимавшихся светом, в кювет

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что около 14:30 на 661-м километре автодороги М-10 «Россия», на обходе Тосно, произошло столкновение грузового транспортного средства с автомобилем, принадлежащим подрядной организации. Никто не пострадал.


В рамках выполнения работ по обустройству линий искусственного освещения представители подрядной организации находились в полосе отвода автодороги, то есть не на проезжей части, отмечают в управлении. Машина с комплексом технических средств организации дорожного движения была припаркована на обочине, выставлены дорожные конусы. В зоне производства работ были выставлены временные дорожные знаки. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет.

Несмотря на то что один из двух рядов перекрыт, пробки на месте ДТП, по данным «Яндекс.Карт», не наблюдается. Упрдор также не фиксирует затор.

Подобные аварии происходят довольно часто, порой с серьёзными последствиями. 5 ноября на Приморском шоссе «Фиат Дукато» влетел в «Газель» дорожных служб, обе машины подпрыгнули и опрокинулись набок. В конце сентября на КАД «Форд Транзит» врезался в водоналивные ограждения, а затем в стоящий за ними «Рено Логан» компании «ВАД». А в мае на той же трассе «Россия» грузовик дорожных рабочих таранила легковушка; один человек погиб, ещё один получил тяжёлые травмы.

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