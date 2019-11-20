Путин: Распад СССР принес результаты хуже, чем в самых худших ожиданиях

Президент России вспомнил о последствиях распада СССР в ходе дискуссии о Евросоюзе на форуме «Россия зовет!».

«Результаты распада [СССР] оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях», – заявил 20 ноября Владимир Путин, комментируя параллели между трудностями Советского Союза и нынешнего ЕС.

По его словам, не стоит сравнивать СССР и Европейский Союз, так как это разные образования. "Советский Союз все-таки был единой страной, достаточно жестко централизованной, а Евросоюз таким образованием не является", – добавил Путин. При этом он указал, что главной причиной распада СССР стала «неэффективная экономическая политика», которая сказалась и на политической жизни. Китай, по оценке Путина, смог с подобными проблемами справиться и извлек выгоду из центрального администрирования при развитии рыночной экономики.

Напомним, что это не первый раз, когда президент России обращается к теме распада СССР в своей риторике. Так, раньше он называл это событие «крупнейшей геополитической катастрофой».



