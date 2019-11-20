Сеть автосервисов SPOT предлагает купить франшизу

фото предоставлено компанией SPOT

Сеть СТО по замене масла SPOT открывает продажу франшизы. Франчайзи получит испытанную бизнес-модель, доступ к ERP-системе и другую поддержку. На основании финансовой модели, по расчётам и опыту SPOT, на третий год работы ежемесячная прибыль может составить свыше 1млн рублей, предполагаемый срок окупаемости вложений 15 месяцев.

SPOT отличается от других автосервисов выраженной концепцией бренда: идея в том, чтобы место регулярного техобслуживания не походило на ремонтную мастерскую, а скорее напоминало уютное кафе. СТО занимается исключительно заменой масла и других технических жидкостей автомобиля — определённость упрощает организацию. Сделан упор на качество обслуживания: комфорт посетителя, скорость ремонта, гарантии на товар, вежливое поведение сотрудников. Востребованная сфера бизнеса, удобство для клиента сыграли на руку развитию бизнеса. По данным компании в 2013 году был открыт первый сервис на один пост, а сейчас уже 12 станций и 30 постов обслуживания. В 2016 году оборот достиг 5 миллионов рублей, а в 2018-м вырос до 140 миллионов.

В 2019 году SPOT работает над франшизой и расширяется.

фото предоставлено компанией SPOT

Монопрофильным автосервисом управлять удобнее, чем автосервисами широкого профиля — благодаря узкой специализации деятельности и контролю работы точки с помощью системы датчиков X-sonic, разработанной специально для SPOT. Франчайзи получает готовую бизнес-модель, ему оказывается информационная поддержка на всех этапах ведения бизнеса, предоставляются бизнес-план, дизайн-проект помещения, списки оборудования, юридические услуги. Для открытия точки необходимо от 2 970 000 рублей и 2 недели.

фото предоставлено компанией SPOT

Для успеха предприятия важно соблюдать принципы компании: с заменой масла может справиться любой автосервис и сам владелец автомобиля, но SPOT стремится делать регулярное техобслуживание более удобным и приятным. Масло для любого автомобиля можно выбрать по приезде на точку — с помощью информационной системы компании, а не искать заранее. Масла имеют сертификаты соответствия, что оберегает клиента от использования подделок. Заточенный под оказание регулярной услуги, SPOT в работе делает упор на клиентский сервис: и внимательного общения мастеров с посетителями, и интерьера, и условий ожидания в клиентской зоне — диван, вайфай, чай и кофе, трансляция ремонта из ремзоны на экран.

ООО "ЗАМЕНА МАСЛА СПОТ", ИНН 7816678393, ОГРН 1187847216732, Юр. адрес 192283, СПб, ул. Купчинская д. 30, к. 4.