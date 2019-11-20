Заявку на реконструкцию СКК в Петербурге подало только ООО «СКА-Арена»

20 ноября подведены итоги сбора заявок на участие в конкурсе на концессию по реконструкции и эксплуатации СКК «Петербургский». Комиссия сообщает о единственной заявке – от компании ООО «СКА-Арена».

Как сообщается на сайте комитета по инвестициям, теперь ведомство должно оценить предложение потенциального инвестора и принять решение о подготовке постановления о заключении концессионного соглашения.

«Фонтанка» предсказывала такой исход событий после того, как ООО «СКА Арена» получило ордер ГАТИ на установку забора вокруг СКК. «В настоящее время ООО «СКА Арена» за свой счет проводит инженерно-геодезические изыскания территории, на которой находится СКК «Петербургский», и прилегающей к ней территории, – сообщали в компании. – Целью выполнения работ является получение информации о характеристиках территории СКК для последующего принятия ООО «СКА Арена» решения об участии либо отказе от участия в конкурсе на реконструкцию СКК».

Ранее петербурженка Лариса Лопаткина не смогла оспорить отказ Смольного признать СКК «Петербургский» памятником, чтобы уберечь его от реконструкции. Куйбышевский районный суд отказал защитнице спорткомплекса в удовлетворении требований. Одновременно стало известно, что проектировкой реконструкции СКК может заняться архитектор Дмитрий Буш, который участвовал в завершении строительства «Газпром Арены».





В начале октября Смольный объявил конкурс на выбор концессионера для реконструкции СКК. Согласно конкурсной документации, в обновленном комплексе должно быть две хоккейные арены, одна – на 20 тысяч зрителей, другая (малая) — на 300. Инвестору разрешено менять этажность, объем и высоту здания. Концессия заключается на 55 лет. Инвестору предстоит за три года провести реконструкцию арены и благоустройство прилегающей территории. После этого все доходы не только от обновленной арены, но и от общественного пространства вокруг достаются концессионеру. Исключение – городские мероприятия, но по умолчанию проводить их Петербург сможет только с 1 мая по 30 августа.

Закончить работы требуется к 1 мая 2023 года. Бюджетное участие в проекте ограничится капитальным грантом – не более 10 млрд рублей.