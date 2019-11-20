Путин: Российская угроза – это выдумка

Президент России заверил, что российская угроза – это «выдумка», и никто не думает, что наша страна будет нападать на кого-либо.

«Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. <...> Российская угроза – это выдумка тех, кто хочет находиться на своей роли передового отряда борьбы с Россией», – отметил Владимир Путин во время своего выступления 20 ноября на форуме «Россия зовет!».

По его словам, разговоры об угрозе со стороны России выгодны только тем, кто может извлечь из этого выгоду, например Америке.

«Соединенные Штаты говорили: "Мы для вас – зонтик от советской угрозы, а вы должны заплатить". Сегодня это не очень работает, несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса», – уточнил свою позицию глава государства.

Путин выразил недоумение от того, что европейцев заставляют платить за то, чего нет.



