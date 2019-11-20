По запросу Интерпола в Грузии задержан петербургский бизнесмен. 20 лет его искали за заказ «тамбовским» на ликвидацию из-за 100 тысяч долларов

Полиция Тбилиси задержала петербуржца Воронина. Еще 10 лет назад ему заочно предъявили обвинение в заказном убийстве. Исполнитель надолго осужден, а его искали от Лондона до Парижа. «Фонтанка» вспомнила событие 2000 года: тогда исполняли устранение люди легендарного «тамбовского» лидера. Также наше издание знает, что и сегодня у виновника есть шанс не предстать перед судом.

По информации «Фонтанки», на днях полицейские Тбилиси задержали 52-летнего петербургского бизнесмена Георгия Воронина. Он находился в международном розыске по ордеру Интерпола Петербурга после того, как в 2008 году городской Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в заказе на убийство компаньона, а суд заочно его арестовал.

Напомним, что летом 2000 года на станции техобслуживания «Бекар», что находилась на улице Челиева, неизвестный нанес несколько смертельных ударов кастетом в голову петербургского предпринимателя Пижевского. В 2009 году к 23 годам был приговорен непосредственный исполнитель, некто Игорь Калиновский. Он до сих пор находится в колонии КОМИ. Заметим, что в среде гангстеров он больше был известен как Булкин и входил в отделение «тамбовского» сообщества. Его бригадиром был когда-то гремевший на ниве силового предпринимательства Петербурга человек по прозвищу Вася Брянский. Кстати, его имя всплывало и при рейдерской волне 2006–2007 годов и при последующих посадках за захват активов.

Суть же истории заключалась в том, что Воронин набрал крупные суммы у петербургских коммерсантов, вложил их в строительство, с возвратом инвестиций не спешил, а один из кредиторов – именно убитый Пижевский – слишком настойчиво требовал свои 100 тысяч долларов обратно. По версии следствия, Воронин решил, что рентабельней заплатить 10 тысяч долларов «тамбовским», чем всю сумму дольщику.





За прошедшее время следы Воронина Интерпол Петербурга замечал то в Париже, то в Лондоне, а нашел его в Грузии. Сегодня он арестован до решения вопроса об экстрадиции.

Все же, по данным «Фонтанки», возвращение Воронина в РФ под вопросом. Дело даже не в том, что он последнее время жил с немецким паспортом. Воронин родился в Тбилиси, а как посмотрят эмоциональные грузинские власти на этот биографический нюанс – пока неясно.