Министр обороны пообещал показать на Параде Победы два десятка новинок военной техники

Больше двух десятков образцов российской военной техники, которая до сих пор ни разу не была задействована в парадах, будут участвовать в юбилейном Параде Победы 9 мая 2020 года на Красной площади Москвы. Об этом 20 ноября заявил на коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, это боевые машины пехоты «Армата» и «Курганец-25» с новыми боевыми модулями «Кинжал» и «Эпоха», зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», инженерная система дистанционного минирования, защищенные автомобили «Тайфун» и другая техника, сообщает сайт Минобороны России.

Всего в параде примут участие больше 14 000 человек и около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе больше 100 единиц авиации. Ожидается участие в мероприятии и иностранных воинских подразделений.

«Сегодня во многих странах все чаще делаются попытки пересмотреть итоги войны, исказить роль нашего государства в мировой истории. Безусловно, за этим стоит серьёзный расчет: стереть из памяти молодых поколений не только подвиг советских людей, но и союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом», – отметил Шойгу.





Он считает, что в такой обстановке парад «не только служит сохранению исторической правды о войне, но и является делом чести для нас и всех дружественных государств».

Шойгу добавил, что помимо Москвы праздничные парады состоятся ещё в 28 городах страны. Торжественные шествия пройдут во всех населённых пунктах, где расположены воинские части. В них будет задействовано более 155 тыс. человек и около 3 тыс. единиц техники.