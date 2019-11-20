Скелет автобуса в огне на КАД попал на видео

Городской пассажирский автобус полностью выгорел на КАД 20 ноября. В пожаре никто не пострадал.

По предварительным данным «Фонтанки», автобус ГАЗ городского маршрута направлялся в парк и вспыхнул прямо на ходу. Водитель успел выпрыгнуть, пассажиров в салоне не было.

Инцидент произошёл глубокой ночью на 98-м километре внутреннего кольца, на подъезде к развязке с дорогой Марьино – Ропша. Тушили транспортное средство сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Как пишет 47news, вызов им поступил в 1:42, и меньше чем через час, в 2:34, возгорание было ликвидировано.



