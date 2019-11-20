Путин назвал Зеленского «симпатичным человеком». В его возможностях он не уверен

Президент России заявил, что у него нет «никаких отношений» с главой Украины, однако Путину кажется, что Зеленский «реально хочет изменить ситуацию».

«Какие у меня отношения с [Владимиром] Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда. Но мне кажется, он симпатичный человек», – заявил 20 ноября Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на форуме «Россия зовет!».

По его словам, создается ощущение, что президент Украины «реально хочет изменить ситуацию к лучшему». В качестве примера он привел отвод войск на Донбассе.

При этом Путин подчеркнул, что не знает, как дальше будет действовать Украина. Он выразил опасения, что украинские военные могут войти в «серые зоны» на востоке страны, а власти – пересмотреть законы по ЛНР и ДНР, что может ухудшить ситуацию.





Президент России также высказался против пересмотра минских соглашений.

Напомним, что инвестиционный форум «Россия зовет!» в этом году проходит уже в 11-й раз. В Кремле считают мероприятие важным для привлечения капитала в экономику страны.