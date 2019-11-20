«Считаю ли я себя питерской богемой?» Барби из шоу «Пацанки» показала приёмчик полицейским в Пулково

Участница третьего сезона шоу «Пацанки» стала фигурантом уголовного дела в Петербурге. Анна Михеева слишком тщательно готовилась к перелёту и перебрала с алкоголем. Полицейским она продемонстрировала мах ногой и обширный словарный запас.

Как сообщает Северо-Западное управление СК на транспорте 20 ноября, в отношении 24-летней девушки возбудили уголовное дело о применении не опасного для жизни насилия в отношении полицейского.

По версии следствия, в ночь на 19 ноября нетрезвая пассажирка решила поскандалить в Пулково. Полицейские попытались охладить её пыл и проводить из терминала в дежурную часть. Эмоциональная дама с этим планом не согласилась, подкрепила отказ крепким словцом, а когда её увели в лифт, пнула одного из сотрудников ногой, что зафиксировала камера видеонаблюдения.





По данным «Фонтанки», героиней агрессивного выступления в петербургском аэропорту стала участница шоу «Пацанки» Анна Михеева. Проект призван превратить девушек с плохими манерами в настоящих леди. Приехавшая из Челябинска Михеева снималась в третьем сезоне, соперницы прозвали её Барби.

«Меня задержали на очень долгое время. Подписчики, вы не имеете права говорить о том, за что меня задержали. Вы ничего про это не знаете. Никаких наркотиков, никакой проституции», — прокомментировала Михеева в своём инстаграме.

На её аккаунт подписаны более 440 тысяч человек. «Считаю ли я себя питерской богемой? – да, вряд ли вы меня увидите в Дикси…» — написала блогерша в последнем посте.

В отношении Михеевой также возбуждено административное дело о мелком хулиганстве. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.