А вы точно фотограф? Хитрый фсиновец заманил девушку грезами о карьере модели и задержал

В Екатеринбурге девушка с мечтами о карьере манекенщицы и приговором за незаконное приобретение наркотиков стала легкой добычей хитрого сотрудника ГУ ФСИН по Свердловской области.

Как пишет E1.RU 20 ноября, за грехи прошлого она была приговорена к 400 часам обязательных работ на кладбище, но прогуливала и не отвечала на звонки инспектора. За что была объявлена в федеральный розыск, который шел безуспешно. И тогда сотрудник ГУ ФСИН, зная её слабость, пригласил девушку на «фотосессию».

От лица представителей модельного агентства он предложил ей провести пробную фотосессию, назначил дату и время встречи в одной из фотостудий Екатеринбурга. Она с радостью согласилась.

— Девушка подготовилась к фотосессии — сделала макияж, подобрала соответствующий, на ее взгляд, наряд. В фотостудии ее ждали сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУ ФСИН России по Свердловской области. Гражданка была доставлена в отдел полиции по месту задержания, затем в суд. Постановлением Ленинского районного суда неотбытая часть наказания была заменена на лишение свободы (около двух месяцев), срок наказания будет исчисляться с момента лишения свободы, — рассказали в ГУ ФСИН.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области



