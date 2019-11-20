Путин поблагодарил США за санкции

Владимир Путин заявил, что Россия смогла справиться с санкционным давлением.

«Я хочу поблагодарить всех своих коллег <...> Сделан серьезный шаг в повышении нашего экономического суверенитета. Ограничения пошли на пользу» , – заметил президент России во время своего выступления на форуме «Россия зовет!».

По его словам, действия США «вынудили» Россию заниматься импортозамещением и своей экономикой.

Он также отметил, что есть и минусы, которые исчисляются «миллионами долларов потерь», в том числе для США и ЕС. При этом он заметил, что не знает, когда отменят санкции, так как это вопрос тех, кто их вводил.





Путин подчеркнул, что Америка — «великая страна». «Мы хотим сотрудничать», – заверил глава государства.

Напомним, что инвестиционный форум «Россия зовет!» в этом году проходит уже в 11 раз. В Кремле считают мероприятие важным для привлечения капитала в экономику страны.

Напомним, антироссийские экономические и персональные санкции были введены США, ЕС и рядом других стран после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ в марте 2014 года и начала вооруженного конфликта в Донбассе.