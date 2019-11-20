Спикер Заксобрания Петербурга предложил проверить работу профсоюзов во всех регионах России. На фоне критики в их адрес со стороны Матвиенко

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров уверен, что работу профсоюзных организаций органы власти должны проверить во всех регионах России. Об этом он заявил журналистам 20 ноября после заседания парламента.

Петербургские депутаты на прошлой неделе организовали рабочую группу, чтобы проанализировать деятельность региональной Федерации профсоюзов. «Это не на пустом месте, это по обращениям наших избирателей, – заверил Вячеслав Макаров журналистов. – Будем внимательно анализировать деятельность профсоюзов, связанную с социальной защитой, с работой работодателей, как они исполняют законодательство. Это будет работа, связанная в том числе с собственностью профсоюзов, как она используется в интересах трудящихся. Я убежден в том, что такие рабочие группы должны быть и будут созданы во многих регионах России, потому что это волнует абсолютное большинство наших избирателей».

В общероссийской Федерации профсоюзов решение петербургских депутатов проверить работу их регионального отделения восприняли как незаконное вмешательство в деятельность организации. Рабочую группу городской парламент создал вскоре после того, как с критикой в адрес профсоюзного руководства выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков связывает внимание органов власти к работе организации с желанием частного бизнеса получить контроль над предприятием по добыче минеральной воды «Кавминкурортресурсы».



